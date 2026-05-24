NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務め、主人公・羽柴小一郎役を演じる俳優の仲野太賀（33）と稀代の軍師・竹中半兵衛役を演じる俳優の菅田将暉（33）が24日、「エスパシオナゴヤキャッスル」（名古屋市西区）でトークショーを行った。「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin名古屋〜小一郎・半兵衛編〜」と題したイベント。観覧の当選倍率は40倍の人気。プライベートでも親友の2人が撮影秘話など“仲