青春ドラマの名作「俺たちの旅」の５０周年を記念して昨年９月と今年１月に開催されたコンサートの再演となる「Ｔｈｅ５１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ俺たちの旅スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」（１０月２９日、東京国際フォーラムホールＡなど）の合同取材会が２１日、ドラマの舞台になった東京・武蔵野市内で開かれ、中村雅俊、田中健、岡田奈々らが出席した。今回はグズ六（秋野太作）の妻・紀