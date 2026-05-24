サイゼリヤは、マレーシアに初出店する。クアラルンプールのイオンモール・タマン マルリのに出店し、6月4日にグランドオープンする。ハラール認証も取得する。サイゼリヤは2025年8月、マレーシアに子会社を設立すると発表していた。サイゼリアは中国、台湾、香港、ベトナム、シンガポールに海外店舗を出店している。サイゼリヤは、日本発のイタリアン・カフェ＆レストラン。1967年に設立し、日本を中心に1,600店舗以上を展開して