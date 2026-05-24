愛知県在住の60代女性・Sさんは、コンビニでアルバイトをしていたことがある。乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉そのコンビニではコロナ禍に、セルフレジを導入。それを使うように、来店客にも促していたのだが......。＜Sさんからのおたより＞コロナ禍のころ、アルバイトでコンビニ店員をしていました。オーナーの意向でお客様にセルフレジを推奨し、ご案内す