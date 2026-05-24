◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）広島・名原典彦外野手がデビューから３戦連続マルチ安打をマークした。３回２死一塁から左前打。６回１死では右前打を放ち、一挙５得点の起点をつくった。直近２大会連続ＷＢＣ出場の中日・高橋宏からの２本に「本当にすごい良いピッチャー。ちゃんと対策ができた。自信になりました」と胸を張った。持ち味の守りでも５回１死、右翼ポール際の大飛球をフェン