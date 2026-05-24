女優の當真あみが、“水上サイクリング”を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。當真は２４日までに自身のインスタグラムを更新し「皆さんこんにちは！最近、雨が降ったり寒くなったりと、天気の安定しない日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？」と書き出すと、白いアウターとデニムパンツを合わせたコーディネートで“水上自転車”に乗って、満開の桜並木に囲まれた川を下る様子をアップした。「今日の写真は