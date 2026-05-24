5月24日、東京競馬場で行われた10R・フリーウェイステークス（4歳上3勝クラス・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の6番人気、レッドエヴァンス（せん5・栗東・東田明士）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のコートアリシアン（牝4・美浦・伊藤大士）、3着にグーテンベルク（牡4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:21.0（良）。2番人気で岩田望来騎乗、スカイハイ（牡5・栗東・清水久詞）は、5着敗退。【三峰山特別】ヘニ