巨人は２４日の阪神戦（東京ドーム）に３―６と敗戦。杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）はプロ１号２ランを放った虎のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）について「一瞬、長野（久義）に見えました」と評した。この日は、巨人先発・竹丸と立石による?ドラ１対決?が実現。第１打席は右飛、第２打席は二ゴロに打ち取ったが、５回二死一塁から外角直球を捉えられると、オレンジ色に染まる右中間スタンドへプロ１号２ラ