5月24日、東京競馬場で行われた8R・三峰山特別（4歳上2勝クラス・ダ1600m）は、横山武史騎乗の1番人気、ヘニーガイスト（牡4・美浦・加藤征弘）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のホレーショ（牡5・美浦・西田雄一郎）、3着にサンカルミア（牡5・美浦・伊坂重信）が入った。勝ちタイムは1:36.6（稍重）。【東京6R】断然人気ヘリテージブルームが完勝…戸崎圭太とのコンビで2勝目単勝1.9倍の支持三峰山特別 口取り横山武史騎