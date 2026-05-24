5月24日、東京競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ヘリテージブルーム（牡3・美浦・伊藤圭三）が勝利した。3/4馬身差の2着にチームユートピア（牝3・美浦・中舘英二）、3着にラインジーク（牡3・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは1:24.5（稍重）。2番人気で菅原明良騎乗、ベルゼビュート（牡3・美浦・高木登）は、4着敗退。【東京3R】武豊アイムインディが快勝…3馬身半差の完勝劇