5月24日、東京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1300m）は、武豊騎乗の1番人気、アイムインディ（牝3・美浦・蛯名正義）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にツクバヴァンガード（牡3・美浦・奥平雅士）、3着にテンカラットレター（牡3・美浦・本間忍）が入った。勝ちタイムは1:19.0（稍重）。2番人気で佐々木大輔騎乗、ピコランド（牡3・美浦・上原佑紀）は、6着敗退。【京都6R】ボクマダネムイヨが5馬身差圧勝…目の覚める豪脚炸