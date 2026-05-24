歌手ソン・シギョンが、約3カ月で10kg減量した秘訣として、刺身を挙げた。去る5月21日、YouTubeチャンネル「SUNG SI KYUNG」に公開された動画で、「ダイエットを始めてから約104日経った」として、「タンパク質を本当にたくさん摂ることが重要なようだ」と伝えた。【写真】ソン・シギョン、三吉彩花との熱愛説に言及彼は、「白身魚をずっと食べていた」と話し、「お腹は膨れるけど、太らない感じがした」と白身魚をダイエット成功