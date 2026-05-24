横浜（現DeNA）、ソフトバンクで活躍した吉村裕基氏（41）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。現役時代の“因縁”で、元ロッテ・成瀬善久氏に会うと必ず言われるある言葉を明かした。成瀬氏はロッテ時代の2007年、16勝1敗、防御率1・82で最優秀防御率と最高勝率のタイトルを獲得した。最高のシーズンだったが、唯一の黒星が6月9日の交流戦・横浜戦。その4回2死二塁の場面で吉村氏に右翼ポール際に