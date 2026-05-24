◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天先発・藤井聖は安打を浴びながらも粘った。6回1/3で11安打を許すも3失点（自責2）。今季初勝利を手にし「ほんとに野手の皆様に助けていただいた。それに尽きる」と大量援護をくれた打線に感謝した。初回に山口の適時二塁打で1点の先制を許すも、1死二、三塁のピンチをしのいで最少失点で終えた。2回以降も安打は許すも踏ん張り、7回途中で降板