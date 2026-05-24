レディースブランド「CELFORD（セルフォード）」が、俳優・モデルとして活躍する出口夏希さんを起用した特別企画“出口夏希が魅せる6つの美学”を公開。上質なサマーツイードや華やかなフリル、透明感あふれるシフォンなど、CELFORDらしい美意識を感じる最新コレクションが登場します。凛とした女性らしさと洗練された華やかさを纏うスタイルは、この夏のおしゃれ心を高めてくれそうです♡ クラシ