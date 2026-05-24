俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20回「本物の平蜘蛛」が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。竹中は、主演を務めた1996年「秀吉」以来30年ぶりの豊臣大河凱旋。竹中からコメントが到着し、当時流行した決め台詞「心配御無用！」で小一郎・仲野＆秀吉・池松壮亮（35）の豊臣兄弟に太鼓判を押