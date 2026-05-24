俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に出演中の松永久秀役・竹中直人がコメントを寄せた。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開【松永久秀を演じて】まずはじめに、こんなぼくを再びキャスティングしてくださり感謝です！そして松永久秀を演じさせてくださり本当にありがとうございました！もうそれだけです。大河ドラマの撮影現場は今をときめく俳優たちがたくさ