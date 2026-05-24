俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話が放送され、お笑いコンビ「ラバーガール」のボケ担当・大水洋介（43）が蟄居となった羽柴秀吉（池松壮亮）の門番役で事前告知なしのサプライズ登場。大河初出演を果たした。演技力に定評があり、2017年度前期のNHK連続テレビ小説「ひよっこ」に続き、国民的2大ドラマ枠を制覇。今作においては、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」