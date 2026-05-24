北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也被告（３３）（死体損壊罪で起訴）が妻への殺人容疑で再逮捕された事件で、鈴木被告のスマートフォンに事件前、インターネットで「絞殺」などと検索していた履歴があったことが道警幹部への取材でわかった。鈴木被告はこれまでの調べに「妻の首をロープで絞めた」と供述しており、道警は殺害を計画していた可能性があるとみて調べている。道警幹部によると、鈴木被告のスマホには、事件