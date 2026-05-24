All About ニュース編集部は4月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「吉沢亮出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「吉沢亮の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】同率2位：『キングダム』（嬴政・漂）／57票2位は同率で2作品がランクイン。1つ目は『キングダム』です。この映画は、2019年公開の第1作から現在もシリーズが続く実写映画。