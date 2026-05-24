アイドルグループ「Task have Fun」の里仲菜月さんが、週刊SPA!5月26日号に初登場。グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に出演し、アトリエを舞台にキュートな表情と抜群のスタイルを披露しました。【写真】フェイスペイントを楽しむ里仲菜月さん里仲さんは、「グラビア界のミューズ」のタイトルにふさわしい存在感で誌面を彩りましら。透明感あふれる表情と真っ白な陶器肌、洗練されたボディラインは必見です。（撮影／鈴木ゴ