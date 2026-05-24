現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。百年続いた朝倉家はなぜ「あっけなく崩壊」したのか…？その第二十一回「風雲！竹田城」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下第二十一回のネタバレを含みます。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！主人公