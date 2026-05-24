中国メディアの大象新聞によると、高速鉄道の車内の荷物棚からヘビが落下したとする動画がSNS上で話題となった。これについて、中国鉄路南寧局は、監視カメラ映像の確認と関係者への聞き取りをした結果、動画に映っていたのは17日のD195列車の9号車3B席の乗客が所持していたウナギであることが判明したと明らかにした。袋がきちんと密封されていなかったため、列車が義烏・金華間を走行中にウナギが袋から飛び出してこの乗客の上に