◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天・辰己涼介が5試合連続のマルチ安打をマークした。初回1死一塁で左前打。一挙8点奪取の猛攻を演出すると、6回1死一塁でも左前打を放った。「しっかりチームのために頑張れている。いろんな人のおかげではつらつとプレーできている」。打率・319はリーグ3位。さらに俊足を生かした守備でも再三の好守で投手を救い「常にピッチャーを助けたい