◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天・村林一輝が、得点圏打率・447で藤原（ロッテ）を抜いてリーグ1位に躍り出た。一挙8点を奪った初回の猛攻。村林は2死一、二塁で打席に立ち、左中間に2点二塁打を放った。無類の勝負強さ。村林は「できることをするというだけ。なんとかチームの勝利に貢献できるように頑張りたい」と振り返った。