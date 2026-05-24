◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽明大３―２法大（２４日・神宮）法大が明大に接戦で敗れ、勝ち点を落とした。試合は１―１の４回。先頭の５番・片山悠真（４年＝八王子学園八王子）が左翼線に二塁打を放ちチャンスを作ると、１死三塁からこの日リーグ戦初スタメン起用の７番・野田泰市（３年＝三重）が左前適時打を放ち勝ち越した。しかし５回に１点を失い同点とされると、８回に明大の７番・福原聖矢（４年＝東海大