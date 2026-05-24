◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が６回４失点で今季３敗目を喫した。４回までは相手を２安打無失点に抑える順調な立ち上がり。だが５回１死から梅野にソロ本塁打を打たれると、なお２死一塁で立石に右中間越えのプロ初本塁打を浴び、この回３点を失った。６回にはクリーンアップに３連打で追加点を許したが、後続を仕留めて最少失点で切り抜けた。杉内