「一般戦」（２４日、多摩川）尾嶋一広（３９）＝兵庫・１０１期・Ａ１＝が準優１０Ｒで３カドから差して１着を奪い優出を決めた。「起こしに不安があったので、守りの３カドでした。でも、いいプレッシャーを与えられたので、いい展開になりましたね」と奇襲成功にニンマリ。「足はいいと思う。伸び中心に良くて、ターン回りも問題ない。優勝戦もチルト０・５で行くと思う」と舟足にも好感触。優勝戦も３号艇となり「３