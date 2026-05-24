◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天の打線が爆発した。初回に打者11人で8安打を放って一挙8点をゲット。「初回8点」は18年4月15日の西武戦以来、8年ぶりの球団タイ記録だ。売り出し中の1番打者・平良がけん引役となった。前日は守護神・藤平が4点リードを守れずまさかの逆転負け。連敗は5に伸びた。なんとしても流れを変えたい。1点を先制された初回、先頭で打席に入った平良は