＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】モデルのような188センチ“イケメン”力士（全身）まるでモデルのような188センチの高身長“イケメン”力士が土俵に登場。その美しい体躯に「小顔や」「スタイルよき」などと驚きの声が上がった。ファンの注目を集めた力士は、序二段四十一枚目・雷颯（雷）。平成18年生まれの20歳で、身長188センチ、体重105.3キロとスラっとした体型が特徴。力士としては極めてス