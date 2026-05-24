【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが今年1月4日より開催してきたアリーナツアーの映像商品が発売決定した。 ■アリーナツアーの興奮を多彩な特典と共に堪能しよう 今年1月より全国8都市・30公演を重ねてきたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』。その映像商品リリースが、5月24日に行われたツアー最終公演・LaLa arena TOK