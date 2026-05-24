この記事をまとめると ■移動販売車は「買いもの難民」対策として再評価され全国で役割が拡大中 ■高齢者の見守りや地域交流の場として社会的価値も高まっている ■将来は無人化や多機能化で地域インフラとして進化が期待される 移動販売が地域インフラへと進化する 昭和の時代、住宅街に響いた豆腐屋のラッパの音や軽トラックから流れる竿竹売りの声。あるいは、焼き芋の「ピー」という甲高い笛やラーメン屋台のオヤジが吹くチ