マラソン男子で２時間４分５６秒の前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が２４日、自身のインスタグラムを更新。英語で「ボルダー・ボルダーまであと２日」と記し、大会前の様子を投稿した。「餃子でパワー注入！笑そして、大迫さんハッピーバースデーこんな足速いおぢさんと一緒に練習やらせてもらって幸せです！笑」と記し、２時間４分５５秒の現日本記録保持者で、２３日に３５歳の誕生日を迎えた大迫傑（リーニン