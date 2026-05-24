秋篠宮ご夫妻は２４日、東京都葛飾区の東京理科大葛飾キャンパスで開かれた第３７回全国「みどりの愛護」のつどいの式典に出席し、隣接する公園に桜の一種「ジンダイアケボノ」の苗木を植樹された。式典では緑化推進活動に従事する団体が表彰され、秋篠宮さまは「取り組みは大変意義深いものであり、皆様のご尽力に対し深く敬意を表します」とあいさつされた。式典後は、都立農産高で園芸を学ぶ高校生と懇談したほか、ハナショ