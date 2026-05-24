第１７回福永洋一記念は５月２４日、他地区からの遠征馬４頭を含む１１頭が１６００メートルを争った。船橋から参戦した４番人気のライラボンド（野畑凌騎手騎乗）が４コーナーで先頭に並びかけ、兵庫のエコロクラージュに５馬身差をつけて優勝。重賞初制覇を果たした。単勝１．６倍の１番人気に推されたプリフロオールインは４着だった。