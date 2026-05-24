歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、次男の歌舞伎俳優・中村長三郎の誕生日を祝う親子ショットを公開した。前田は２４日、自身のインスタグラムを更新。「５／２２ｗａｓｈｉｓ１３ｔｈｂｉｒｔｈｄａｙ！！！ハッピーバースデー」と記し、２２日に１３歳の誕生日を迎えた長三郎に“ママの顔”で寄り添うショットなどをアップ。「お兄さんになったなぁ嬉しい楽しい１日でした」とつづった