高知競馬所属の宮川実騎手（４４）＝打越勇児厩舎＝は５月２４日、高知競馬４Ｒでローガンパスに騎乗して１着。１９９９年１０月の初騎乗以来、１万４９２９戦目で地方競馬通算２５００勝を達成した。２０２４年の高知３冠をプリフロオールインで達成するなど重賞は３４勝。今年は５８勝を挙げ高知リーディング首位を快走している。