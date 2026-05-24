これは筆者自身の体験です。歯医者で友達に偶然会い、生後半年の赤ちゃんを抱っこしたことがきっかけで、次第に頼まれることが増えていきました。最初は善意で手伝っていたつもりが、次第にそれが当たり前と思われ、義務感を感じるようになった出来事です。この体験を通じて、助け合いのバランスの大切さに気づかされました。 初めてのお手伝い ある日、歯医者に行った際、偶然友達のMさんに会いました。Mさんは生後半年