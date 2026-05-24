◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイ）ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、開幕カード以来となる同一カード３連勝を飾った。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催され、ホークスの全選手が８９番を着用してプレー。来場者にも同じデザインのユニホームが配られ、球場中が「８９」に包まれる一戦だった。初回から先発・前田悠が満塁弾を