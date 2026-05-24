モデルのミランダ・カー(43)の幼い息子たちが将来、誰が母親の会社を引き継ぐかについて、すでに「争い」を繰り広げているという。元夫で俳優のオーランド・ブルームとの間に15歳のフリン、現在の夫で実業家のエヴァン・スピーゲル氏との間に7歳のハート、6歳のマイルズ、2歳のピエールという4人の息子がいるミランダ。2009年にオーガニック美容ブランド「KORA Organics」を設立して