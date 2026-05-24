上田綺世がパパの顔を公開したオランダ1部フェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世が自身の公式インスタグラムを更新。第一子を抱っこしたパパ姿が「すごいやさしいパパの顔」「なんて幸せな写真」など注目を集めている。上田は2022年にモデルとしても活躍する由布菜月さんと結婚を発表。今年4月には第一子の出産を発表していた。今季は所属するフェイエノールトでゴールを量産した。リーグ戦31試合で25ゴールを決め