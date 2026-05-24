２４日、列車の爆破現場に到着した救援車両。（クエッタ＝新華社配信）【新華社クエッタ5月24日】パキスタン警察筋によると、同国南西部バローチスターン州で24日、旅客列車が爆破され、少なくとも24人が死亡、82人がけがをした。２４日、列車の爆破現場に集まった人々。（クエッタ＝新華社配信）２４日、列車の爆破現場に集まった人々。（クエッタ＝新華社配信）２４日、列車の爆破現場を歩く子ども。（クエッタ＝新華社配信）