ウクライナの首都キーウで24日、ロシアによる大規模な攻撃があり、少なくとも4人が死亡しました。ロシアはウクライナの無人機攻撃への報復だとしています。ウクライナの首都キーウで24日、ロシア軍による大規模攻撃があり、ロイター通信などによりますと、これまでに少なくとも4人が死亡、83人がケガをしたということです。ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSへの投稿で、ミサイル90発とドローン600機に加え、新型の極超音速ミサ