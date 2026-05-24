◇パ・リーグ日本ハム6―７ソフトバンク（2026年5月24日みずほペイペイD）天敵ソフトバンクに8連敗…。通算300勝に王手をかけながらカード3連敗で足踏みとなった日本ハム・新庄剛志監督（54）は「強いね。強い、強い！」と素直に相手を称えた。だが、負けん気の強さは相変わらず。「（日本ハムが）2年前から強くなって、カモにされてるチームなかったから。今年が初めて。まあ、そういう年もあるでしょう」と、マークさ