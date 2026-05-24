お笑いコンビ・千鳥がＭＣのフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」が２４日放送された。フィリピン出身の歌手・Ｂｅｖｅｒｌｙ（３１）が初出演して、「トランプ大統領とか他のワールドレーダーズの前で歌わせていただきました」と経歴を自己紹介。かまいたち・濱家隆一に対して「ヤフーヤフー！」と謎のギャグを伝授するなど、強烈キャラをさく裂させた。歌唱では圧巻の超ハイトーンボイスで、ｇｌｏｂｅ「ＦＡＣＥＳＰＬＡ