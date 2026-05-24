犬の病気はわかりにくい 疾患の種類にもよりますが、犬の病気の早期発見は難しく、気づいたときにはすでに手遅れということも残念ながら少なくありません。 犬の病気の早期発見が難しい一番の理由はやはり「犬は言葉で不調を訴えられないから」に尽きますが、実はそれだけではないのです。 犬は本能で不調を隠す 野生で暮らしていた頃の本能の名残りで、犬は体調不良をギリギリまで隠す性質があります。野生界では