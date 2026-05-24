外務省は、ベネズエラの一部地域の危険レベルを引き下げた。スリア州のマラカイボ市・同州東部地域を除く地域、タチラ州、ボリバル州の一部地域、アプレ州の一部地域、アマゾナス州の一部地域、スクレ州のパリア半島全域以外の地域が対象で、レベル2（不要不急の渡航中止）に引き下げた。2025年12月4日にレベル3へ引き上げていた地域となる。1月のアメリカ軍による攻撃後、アメリカ大使館の再開に向けた調整が進み、3月に業務を正