All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、愛知県在住29歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：おくら年齢・性別：29歳女性同居家族構成：本人（29歳）、夫（29歳）、長女（5歳）居住地：愛知県住居形態：賃貸世帯年収：520万円現預金：100万円夫の年収は400万円。貯蓄はボーナス時のみ夫婦の働き方は「フルタイム×パート・時短の共働