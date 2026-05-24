20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月23日、自身のInstagramを更新。35年前の自身のモデルショットを再現しました。【写真】井ノ原快彦、35年前と現在のモデルショット！「やっぱりアイドルが天職でしたね…」井ノ原さんは「中学3年生。はじめてのドラマ出演の際、アイドル誌に取材してもらった時の写真。同じ場所で、なんとなく同じような格好で写真撮りました」とつづり、1枚の写真を投稿。井ノ原さんが中学3年生だった1991年のモ