ソフトバンクは２４日、本拠地での日本ハム戦を王貞治球団会長（８６）の功績をたたえる「王レガシーデー」として開催した。王会長のもとで築いた歴史と精神を次世代へと継承する「王レガシープロジェクト」の一環で、球団初の試み。ソフトバンクの選手たちは王会長が監督時代につけた背番号８９のユニホームで戦い、勝利で花を添えた。王会長は「こんなに名誉な話はありません。もっともっと大きな歴史ができるように、多くの